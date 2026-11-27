Salernitana, Di Bari su La Sorsa: "Darà energia". Djibril procede col recupero Il tecnico conosce il nuovo rinforzo. E sul mediano arrivano aggiornamenti

Un acquisto a sorpresa. Vito Di Bari racconta nel pre Salernitana-Monopoli dell'arrivo di Cristiano La Sorsa: "E’ un giovane che può dare energia, spensieratezza. Può darci una mano". Per Di Bari un rinforzo in più sulla trequarti, con il calciatore che agirebbe da trequartista nel 4-2-3-1.

Intanto procede senza intoppi il recupero di Malik Djibril che si è recato a controllo a due settimane dall’intervento al menisco esterno del ginocchio sinistro. Lo riportano i canali ufficiali del Campolongo Hospital: "L’operazione è stata eseguita dall’équipe chirurgica del Campolongo Hospital, guidata dal dott. Antonio Lambiase, coadiuvato dal Dott. Ignazio Urti e dall’ Inf. Prof. Lambiase. A Malik i migliori auguri per il prosieguo del percorso di recupero e per un pronto ritorno in campo con la Salernitana". Il calciatore rientrerà nel 2027.