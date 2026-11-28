La diretta testuale di Salernitana-Monopoli
Salernitana (4-2-3-1): Galeotti; Llano, Capuano, Heinz, Villa (1' st Zoia); De Boer, Gyabuaa (13' st Tascone); Cardoni (13' st Lescano), La Gumina, Achik; D’Ursi. A disposizione: Perina, Djamanca, Boncori, Del Pin, Longobardi, Vitale, Anastasio, Pieraccini, La Sorsa, Bevilacqua. Allenatore: Di Bari
Monopoli (3-5-2): Tommasi; Colombara, Piccinini, Valenti; Cerretti, Gioielli, Garritano, Greco, Olivieri; Bernardotto (15' st Vido), Scipioni. A disposizione: Albertazzi, Sibilano, Di Bari, Capone, Tosi, Paukstys, Sardo, Cortinovis, Parravicini. Allenatore: Colombo
Arbitro: Silvestri di Roma 1 - assistenti: Bracaccini e Cardinali. IV uomo: Esposito. FVS: Chianese
NOTE. Spettatori: 8436 di cui 5 ospiti. Ammoniti: Scipioni (M), Valenti (M). Angoli: 0-2. Recupero: 1' pt
21' - GOL MONOPOLI - Gioielli controlla in area, al momento del tiro viene contrastato da Achik, la palla finisce in fondo al sacco.
16' - Cambio nel Monopoli: esce Bernardotto entra Vido.
13' - Doppio cambio per la Salernitana: entrano Tascone e Lescano, escono Gyabuaa e Cardoni.
1' - Cambio nella Salernitana: esce Villa entra Zoia.
SECONDO TEMPO
46' - Duplice fischio: si va al riposo sullo 0-0.
45' - 1' di recupero.
44' - La Salernitana trova il gol con Llano ma l'arbitro annulla per posizione di fuorigioco dell'esterno argentino.
37' - Cardoni serve Achik che calcia dal limite, palla alta.
30' - Ammonito Valenti.
23' - Ammonito Scipioni.
22' - Incredibile occasione per il Monopoli: Scipioni controlla e calcia a botta sicura, Galeotti ci mette la mano e alza sulla traversa.
19' - Punizione di Achik, D'Ursi prova a colpire, palla a lato.
11' - Ancora Salernitana: cross dalla sinistra di Villa, Cardoni si avventa sulla sfera ma manca il colpo di testa.
9' - Monopoli pericoloso: tiro di Bernardotto, miracolo di Galeotti. Ma la posizione di partenza dell'attaccante biancoverde era irregolare.
6' - Palla gol per la Salernitana: cross dalla sinistra di D'Ursi, colpo di testa di La Gumina, Tommasi salva sulla linea di porta.
5' - Traversone di Achik dalla sinistra, Tommasi anticipa D'Ursi e blocca.
1' - Fischio d'inizio.
Squadre in campo.
IL PRE-GARA. Di Bari schiera una Salernitana a trazione offensiva. Granata in campo con il 4-2-3-1, torna titolare La Gumina che agirà da trequartista con Cardoni e Achik alle spalle di D'Ursi. In difesa, davanti a Galeotti, Capuano vince il ballottaggio con Pieraccini (non al meglio) per far coppia con Heinz. Llano e Villa saranno gli esterni. In mediana fiducia a De Boer e Gyabuaa, solo panchina per Tascone.
La fotogallery di Carlo Giacomazza