Proseguono i lavori allo stadio Arechi di Salerno. Dopo le demolizioni effettuate nella parte esterna della Curva Nord, da qualche settimana il cantiere si è spostato anche all'interno dell'impianto. In questa fase, come testimoniano le foto realizzate da Carlo Giacomazza in occasione di Salernitana-Monopoli, è stato quasi interamente demolito lo spicchio sinistro inferiore della Curva Nord. L'intervento dovrebbe proseguire anche al lato destro, spostando il settore ospiti nella parte superiore della Curva Nord.
Di pari passo proseguono gli interventi al campo Volpe dove dovrà essere realizzato lo stadio provvisorio che ospiterà le gare casalinghe della Salernitana durante i lavori di restyling allo stadio Arechi. Nei giorni scorsi il sindaco Vincenzo De Luca ha pungolato la Regione Campania, ribadendo la necessità di rispettare il cronoprogramma degli interventi.
La fotogallery di Carlo Giacomazza