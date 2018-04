Impegno casalingo per l'Indomita maschile Il team salernitano sabato alla Senatore ospita la Sacs Napoli

Una sfida da vincere per la classifica e per il morale; per dimostrare di poter essere protagonisti fino in fondo ma anche per costruire certezze importanti anche in chiave futura. Dopo la sosta per le festività pasquali torna in campo l’Indomita maschile. Dopo il ko nell’ultimo match disputato sul campo del Rione Terra Pozzuoli, capitan Morriello e compagni ospiteranno domani, sabato, fischio d’inizio, come di consueto, alle 18.30, la Sacs Team Volley Napoli. Una sfida importante per i ragazzi guidati da coach Vitale e coach Capriolo. Infatti, la compagine partenopea, in classifica, ha soltanto un punto in più dell’Indomita che ha disputato però una gara in più. Con un successo i biancoblu, però, potrebbero superare la Sacs e magari anche lo Sparanise, impegnato sul difficile campo dell’Atripalda.

Una giornata importante, quindi, questa venticinquesima che potrebbe consentire all’Indomita di riagguantare l’ottavo posto in classifica. Per questo motivo nel corso della settimana, Senatore e compagni si sono allenati con grande entusiasmo e dedizione in modo da presentarsi al match contro la Sacs nel migliore dei modi. Una compagine questa partenopea che arriva alla Senatore reduce dal successo casalingo contro il Pompei ma che in trasferta ha vinto, però, soltanto tre partite, contro Pianura, Vitolo Volley ed Eboli. Statistiche e numeri che poco interessano ad un’Indomita carica e grintosa che scenderà in campo con la determinazione giusta per far sua la partita. Magari potendo contare anche sull’apporto del pubblico.

Restano da valutare le condizioni del centrale Rainone, mentre ci sarà sicuramente Michele Citro, fresco di titolo regionale under 20 conquistato da protagonista con la maglia della Sigma Aversa. Da segnalare, inoltre, che la gara contro il Nola Volley, valida per la ventiseiesima giornata, in programma mercoledì prossimo, è stata posticipata a giovedì 19 aprile con fischio d’inizio alle 21. Pertanto, dopo la gara di domani contro la Sacs, l’Indomita tornerà in campo direttamente sabato prossimo, 14 aprile, sempre alla Senatore contro lo Sparanise.

Il programma della venticinquesima giornata: McDonald’s Pompei-Nola 3-0, Indomita Salerno-Sacs Napoli, Volley World-Elisa Volley Pomigliano, Ischia-New Volley Eburum, Romeo Normanna-Vitolo Volley, Atripalda-Sparanise, Pianura-Rione Terra, Folgore Massa-Azzurra Volley. Riposa: Colli Aminei

La classifica: Ischia 60, Rione Terra Pozzuoli 58, Colli Aminei 57, Atripalda 55, Volley World 50, McDonald’s Pompei 45, Folgore Massa 42, Sparanise e Sacs Napoli 32, Indomita 31, Azzurra Volley 29, Nola 28, Pomigliano 24, Pianura 18, Vitolo 9, Romeo Normanna 8, Eboli 1.

M.G.