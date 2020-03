Olimpiadi, Malagò agli atleti:"Un anno per essere più forti" Bel messaggio del capo dello sport italiano nel giorno in cui sono state ufficializzate le date

Giovanni Malagò era stato il primo a svelare che le Olimpiadi avrebbero mantenuto le stesse date anche nel 2021. Così è stato perché il Comitato Olimpico Internazionale e il Governo Giapponese con il Primo Ministro Shinzo Abe hanno trovato l’accordo per mantenere le date e favorire l’afflusso di tifosi alle gare in un periodo perfetto per il turismo.

Oggi è arrivata la comunicazione ufficiale: la cerimonia iniziale si terrà il 23 luglio e quella di chiusura il 6 agosto. Tanti i commenti positivi da parte degli atleti italiani che oggi hanno ricevuto anche un messaggio speciale da Giovanni Malagò.

“Un anno in più per essere più forti. Non vedo l’ora di vedervi sfilare alla cerimonia d’apertura, di vedervi gareggiare, di tifarvi e di emozionarmi grazie a voi”.

Belle parole che saranno uno stimolo in più per la truppa azzurra che dal 23 luglio 2021 nello Stadio Olimpico di Tokyo darà l’assalto alle medaglie.