Paganese, è ufficiale: confermato Erra Il tecnico guiderà gli azzurostellati anche nella stagione 2020/2021

La Paganese Calcio ha comunicato ufficialmente che in data odierna ha raggiunto l’accordo per la riconferma del tecnico Alessandro Erra per la stagione 2020/2021. L'allenatore prosegue, di fatto, l’ottimo lavoro svolto in questi ultimi due anni; fermato dal lockdown e dalla sospensione del campionato di Serie C, con la conquista di una salvezza tranquilla, per quanto riguarda l'ultima annata agonistica. "Tutta la società augura al mister un buon lavoro. #ForzaPaganese" si legge nella nota con cui il club azzurrostellato ha comunicato la sua permanenza del sulla panchina campana.