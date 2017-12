Per i parcheggiatori arrivano i pacchi di Rosa Tina|VIDEO Un gesto di solidarietà che ha attirato l'attenzione di tutti in Comune.

di Andrea Fantucchio

«In Comune sono arrivati pacchi di pasta e di altri generi alimentari per gli ex parcheggiatori, ma non c'entrano le istituzioni. Dopo il gesto nobile della signora Maria, questa mattina un'altra donna, Rosa Tina Pellegrino da Corso Europa, ha deciso di dare sostegno ai lavoratori. Con un gesto che ha attirato l'attenzione di tutti, anche fra consiglieri e assessori riunitisi per il consiglio previsto oggi. (Clicca sulla foto di copertina e guarda il video)

«Ma non una parola è stata spesa per complimentarsi con la signora. E pensare che lei e altri cittadini non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno. A differenza delle istituzioni», spiega Modestino Ambrosone.

Mario, altro ex parcheggiatore, è rimasto deluso anche dall'atteggiamento del vescovo.

«Ci aveva promesso che ci avrebbe ricevuto, ma per ora ancora nulla. Quando ho visto questi pacchi di pasta, questa mattina, pensavo li avesse portati lui. Invece è merito della signora Rosa Tina che ringraziamo dal profondo del cuore. Così come tutti quei cittadini che non ci hanno mai fatto mancare il loro supporto».

Mentre l'amministrazione non ha dato le risposte sperate.

«Questa mattina l'assessore alle Politiche Sociale Teresa Mele “non si è fatta neanche vedere”. Ma non è l'unica: tutti si sono mostrati disinteressati alla nostra situazione. Come se non esistessimo», chiariscono i lavoratori.

In aula, infatti, mentre si approvava il bilancio consolidato fra le polemiche dei consiglieri d'opposizione, nessuno ha fatto riferimento alla vertenza dei parcheggiatori in protesta. Dovranno affrontare altre settimane di passione, senza stipendi e con famiglie a carico. Una soluzione per loro sembra ancora lontanissima.

Leggi anche di Ottopagine.it:

1) «Trattati come animali»: Da 72 ore davanti al Comune|VIDEO

2) Dallo stadio al Comune: caffè caldo per i parcheggiatori|VIDEO

3) Da 120 ore in presidio al gelo: «Pronti ad andare dall'Abate»

4) Parcheggiatori, altri mesi di passione: Tar decide a febbraio

5) Parcheggiatori ancora in presidio: qui anche a Natale|FOTO

6) Disperati e senza stipendi: il Natale dei parcheggiatori|VIDEO