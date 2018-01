Caso Aias, prove di disgelo: commissari incontrano lavoratori Primo incontro fissato fra commissari e sindacati dopo l'inchiesta giudiziaria.

di Andrea Fantucchio

Primo approccio dei commissari con lavoratori e sindacati dell'Aias dopo l'inchiesta giudiziaria che ha investito la onlus irpina. Il 10 gennaio ci sarà un incontro con le sigle sindacali per discutere della vertenza degli oltre ottanta dipendenti impiegati fra le sedi del capoluogo irpino, Nusco e Calitri. Maestranze che hanno denunciato di non ricevere stipendi da sei mesi. Inoltre Fp Cgil, col segretario Marco D'Acunto, ha evidenziato un'altra presunta anomalia: il numero di liberi professionisti al servizio dell’Aias supererebbe il tetto del 28per cento previsto per legge, danneggiando di fatto gli altri lavoratori.

D'Acunto in passato aveva anche descritto le difficoltà riscontrate nell'organizzazione di scioperi e proteste per «le pressioni alle quali le maestranze erano sottoposte».

Inchiesta giudiziaria: al momento sono dieci gli indagati fra i quali spiccano proprio l'ex presidente di Aias, Gerardo Bilotta, e la moglie del sindaco di Nusco Ciriaco De Mita, Anna Maria Scarinzi.

Per gli inquirenti i sospettati sono accusati a vario titolo di truffa, abuso d’ufficio, falsa fatturazione, associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e all’evasione. Sotto la lente d'ingrandimento della magistratura un flusso di denaro di oltre sei milioni versato dall'Asl all'Aias per le prestazioni sanitarie fornite. Soldi che per gli inquirenti di Palazzo De Marsico, coordinati dal procuratore capo Rosario Cantelmo e dal sostituto Vincenzo D'Onofrio, sarebbero stati destinati ad aziende terze che nulla avrebbero a che vedere con l'attività delle onlus sotto inchiesta.

