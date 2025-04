Melillo:"E' il tempo delle lacrime ma anche della gratitudine unita al silenzio" Gremita la Basilica Cattedrale ad Ariano Irpino per la messa in suffragio di Papa Francesco

C'era soprattutto la gente comune all'interno di una Basilica Cattedrale gremita e avvolta dalla commozione ad Ariano Irpino, radunata in preghiera in occasione della messa di suffragio di Papa Francesco.

Dolore ma anche riflessione sulla figura di Bergoglio. A celebrare la liturgia è stato il Vescovo Sergio Melillo, presenti i sacerdoti di molte parrocchie della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia.

"E' il tempo delle lacrime ma anche della gratitudine unita al silenzio e alla preghiera - ha detto Melillo durante l'omelia - Papa Francesco, persona amata e cara, ha annunciato il vangelo fino alla fine, fino al saluto e all'addio alla chiesa il giorno precedente la morte.

Uno stile, una modalità, che ha dato uno slancio nuovo alla chiesa. Ha aperto nuovi orizzonti alla vita ecclesiale e sociale. Perdonare senza risparmio fino in fondo. Speranza a tutti gli uomini e a tutte le donne.

Papa Francesco ha incarnato un pontificato della tenerezza e della prossimità. Un pastore che ha scelto e vissuto l'odore del gregge, di camminare con il popolo, lasciandosi toccare dalle multiforme e inconsuete ferite della storia, tra migranti e giovani in fuga, famiglie fragili e difficoltà del mondo del lavoro".

Melillo ha anche raccontato le emozioni vissute a contatto diretto con il presidente della repubblica Sergio Mattarella a Roma:

"Ho visto un presidente molto interessato ai contesti in cui viviamo e alle difficoltà dei nostri territori. Ha espresso gratitudine alla chiesa italiana per quello che fa con le parrocchie, i sacerdoti in un momento difficile oltre alla grande sofferenza e vicinanza alla chiesa per la perdita del nostro amato Papa Francesco".