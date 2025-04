Avellino in B, Nargi: "Questa promozione è anche tua, tifa e sorridi dal cielo" Il sindaco ricorda l'amico della adolescenza scomparso e tutti i ragazzi della Curva Celeste

Avellino tra cori, bandiere e abbracci, per la promozione in Serie B. La gioia è tornata ad esplodere ieri sera e anche il sindaco Laura Nargi ha voluto con una commovente lettera dedicare a chi non c'è più e tanto amava i colori del cuore il bianco e il verde, un pensiero speciale. Una dedica emozionante, quella di Nargi, per i ragazzi della Curva Paradiso, per i tifosi che non hanno potuto assaporare il sogno della B, per loro un pensiero rivolto ad un amico d’infanzia, simbolo di tutti coloro che oggi mancano all’appello, ma che hanno amato l'Avellino senza riserve.

In quella curva celeste anche altri ragazzi che hanno amato l'Avellino

"In questi giorni che la città si è colorata di verde e la gioia ha invaso le strade e le piazze, il mio pensiero è volato inevitabilmente a te, amico dell’adolescenza, compagno di vita vissuta. Sì perché oggi sarebbe stato uno di quei giorni che avremmo vissuto fianco a fianco, tu con la tua maglia dei Kaya addosso, quella che per te ha rappresentato una vera e propria seconda pelle.

La Curva Sud fiera e vibrante

Guardando la Curva Sud di nuovo così fiera, vibrante e piena di sciarpe al vento mi piace immaginarti sorridente in una curva celeste, dove hai tifato con tutti gli altri ragazzi che non ci sono più e che hanno amato profondamente l’Avellino

I Lupi nella serie che meritano

Oggi i Lupi sono tornati dove meritano, ma tu non ci sei. Almeno non fisicamente. Ma ti sento più vivo che mai. Se chiudo gli occhi riesco anche a vedere il tuo sorriso, gli occhi lucidi, la sciarpa stretta al collo, le mani alzate. E tutto diventa più bello ancora Oggi che Avellino esplode di felicità, io ti porto con me in ogni abbraccio, in ogni coro alzato al cielo, in ogni sguardo fiero

Avellino nella storia del calcio

E mi rendo conto ancora di più che l’Avellino non solo fa parte della storia del Calcio italiano ma rappresenta l’orgoglio di una comunità di tifosi che si riconosce in questi colori. Avellino è la forza di un territorio che grazie allo sport travalica i confini d’Irpinia.

Lo ha fatto negli anni della Serie A scrivendo pagine memorabili. Lo ha fatto diventando il palcoscenico invidiabile per tanti campioni che oggi giocano ed allenano ai più alti livelli. Lo ha fatto con la sua effervescente Curva, con il calore, la correttezza e la genialità dei suoi supporter, primi ambasciatori dello spirito irpino in giro per l’Italia.

Tifa con noi da Lassù

Adesso siamo tornati in B e questo risultato appartiene a tutti noi. L’Avellino siamo NOI. Quelli che sono qui oggi e quelli che ci sono stati prima di oggi

Questa promozione è anche tua. È anche loro. È di tutti noi. È di chi ha amato senza chiedere nulla in cambio. È di chi ci ha creduto anche quando era più facile arrendersi. È di tutti quei ragazzi che oggi festeggiano da lassù, insieme a te. Pertanto dal cuore di questo Stadio e sotto questo cielo bianco verde come non mai. Ti dico… Forza Lupi. Forza Avellino.