Don Maurizio Patriciello, il prete anti camorra, sotto scorta fa tappa ad Ariano Parteciperà alla veglia missionaria presieduta dal vescovo Sergio Melillo nella Basilica Cattedrale

Il prete anti camorra, simbolo del parco verde di Caivano, don Maurizio Patriciello, farà tappa domani, domenica 19 ottobre ad Ariano Irpino.

Il sacerdote napoletano originario di Frattaminore, da anni sotto scorta, recentemente vittima di una gravissima intimidazione nella sua parrocchia, destinatario di bossolo calibro 9x21 durante la messa da un uomo di 75 anni successivamente arrestato per atti persecutori aggravati dal metodo mafioso, prenderà parte alla veglia missionaria presieduta dal vescovo Sergio Melillo nella Basilica Cattedrale alle 19.30.

Nella stessa giornata di domani, in mattinata a Caivano, don Maurizio Patriciello, celebrerà a mezzogiorno una messa in suffragio di Marco, Davide e Valerio, i tre carabinieri morti tragicamente durante la violenta esplosione avvenuta in un casolare di Castel d'Azzamo, in provincia di Verona. Nel tardo pomeriggio la partenza alla volta di Ariano Irpino.

"La Virgo Fidelis - mamma dei carabinieri - vegli sempre sui suoi figli. Lei è la loro vera scorta. A lei, che vediamo all’ingresso della sede della Compagnia di Caivano, affidiamo le anime di Marco, Davide e Valerio. A lei chiediamo di proteggere tutti i nostri “ angeli custodi” sparsi per l’Italia. A lei, i nostri buoni concittadini, hanno portato in dono mazzi di rose, segno di fede, di tenerezza, di amore. E di amicizia sincera con questi giovani che per noi rischiano la vita".