Epatite A, c'è l'ordinanza ad Avellino: vietato consumo di frutti di mare crudi Il provvedimento firmato in serata dal commissario Perrotta: vietato il consumo per arginare rischi

Epatite A, scatta il divieto di somministrazione e consumo di frutti di mare crudi ad anche ad Avellino. Multe e controlli nei pubblici esercizi con sanzioni da 2mila e fino a 20mila euro sono previste sul territorio comunale. Tre i casi di Epatite A segnalati al dipartimento prevenzione dell'Asl in Irpinia, si tratta di persone residenti in 3 comuni appartenenti ai distretti sanitari di Avellino, Ariano e Monteforte Irpino.

L'ordinanza

A seguito di un aumento dei casi di Epatite A (HAV) in Campania, la Regione ha rafforzato i controlli sulla filiera dei molluschi bivalvi. L'ASL di Avellino ha richiesto misure precauzionali urgenti, poiché cozze, vongole e ostriche consumate crude sono un importante vettore di trasmissione del virus. Obblighi per esercizi pubblici: stop a frutti di mare crudi

Cosa ordina:

Tutti gli esercizi pubblici di somministrazione e vendita alimentare con consumo sul posto nel Comune di Avellino devono rispettare il divieto di somministrazione e consumo di frutti di mare crudi.

Raccomandazioni ai cittadini: come tutelarsi

Cosa raccomanda alla popolazione:

Non consumare frutti di mare crudi nemmeno a casa.

Seguire le indicazioni dell'ASL di Avellino per acquisto e consumo sicuro degli alimenti.

Durata dell’ordinanza

Durata: L'ordinanza resta in vigore fino a nuova valutazione dell'ASL sull'andamento dei contagi.

Sanzioni e ricorsi

Sanzioni per gli esercenti inadempienti:

Multa da €2.000 a €20.000.

In caso di recidiva: sospensione dell'attività da 1 a 30 giorni, fino alla revoca del titolo.