Epatite A, 5 contagi in Irpinia: ricoverati tra Moscati, Landolfi e Frangipane

Pazienti in città: l'ASl avvia indagine per ricostruire l'origine del virus

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I pazienti sono residenti ad Avellino, a Monteforte Irpino e a Frigento, come segnalato, per prassi, al dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria locale.

Avellino.  

Sono 5 i casi di Epatite A accertati in Irpinia in 24 ore . I pazienti sono residenti ad Avellino, a Monteforte Irpino e a Frigento, come segnalato dal dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria locale. Non si tratta di casi gravi, ma è servito il ricovero per i 5 contagiati  . Ricoveri all'ospedale San Giuseppe Moscati, di cui un paziente è ricoverato nell’Unità Fegato del Landolfi di Solofra. Viene curata all'Ospedale Frangipane di Ariano un'altra persona risultata contagiata.

Le indagini 

Intanto vanno avanti le indagini epidemiologiche del Dipartimento diretto da Nicolino Rossi, per risalire alle cause del contagio. E scattano anche le raccomandazioni e misure dell'Asl per prevenire il rischio di diffusione dei casi di Epatite A. Nel documento diffuso dall'Asl vengono diffuse le buone pratiche per ridurre le possibilità di contrarre la malattia. Delle indicazioni preventive, quindi, utili al corretto acquisto e consumo di alimenti. Fondamentale, tra le raccomandazioni, l’attenzione per i vegetali e i frutti di mare.

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