Anziano si allontana dalla Rsa e viene trovato morto: "Le Iene" in Irpinia Giulio Golia tra Fontanarosa e Parolise per raccontare la storia di Raffaele Petroccione

Ad un mese dalla morte di Raffaele Petroccione, l'81enne di Fontanarosa trovato morto nelle campagne di Salza Irpina lo scorso 17 febbraio 2025, dopo che si era allontanato cinque giorni prima dalla Rsa di Parolise, è andato in onda ieri sera il servizio de Le Iene di Mediaset sul caso. L’inviato del programma Giulio Golia ha curato il servizio dal titolo “Si può morire così?”, relativo all’allontanamento dalla Rsa di Parolise di Raffaele Petroccione e alla sua tragica fine. In onda, in prima serata, l'intervista ai familiari dell’81enne scomparso e deceduto, che hanno raccontato quanto avvenuto nei pochi giorni in cui Raffaele, mastro Filuccio come amavano chiamarlo in paese a Fontanarosa, era stato ospitato nella struttura di Parolise. I familiari di Raffaele in tv hanno raccontato la storia dell'anziano, ricostruendo quanto avvenuto lo scorso febbraio. Figli e moglie di Raffaele hanno ricordato Raffaele e la sua arte di lavorare il legno. Raffaele è stato un artista del legno, tra i creatori nel tempo del Giglio di Fontanarosa. Purtroppo, negli ultimi anni l'81enne era stato colpito da una forma di demenza senile, come riferito dai familiari in tv, che ne avevano imposto il trasferimento nella struttura. I responsabili della Rsa di Parolise, intervistati da Golia alla ricerca di dettagli e informazioni sulla drammatica storia, hanno dichiarato: ci sono indagini in corso, siamo sereni.