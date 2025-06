VIDEO Elicotteri in volo a Monteforte ancora nessuna traccia di Antonio Noviello Le ricerche si concentrano in alta quota

Elicotteri in volo a Monteforte Irpino per trovare il cardiologo Antonio Noviello, scomparso da ieri mattina all'alba. In azione ci sono gli uomini del soccorso alpino, i volontari della croce rossa, la protezione civile, i carabinieri e vigili del fuoco che stanno portando avanti da ieri a tappeto le operazioni. Temperature torride e battute di ricerche in alta quota stanno rendendo difficili le operazioni di intervento. Si cerca tra boschi e montagne, si batte palmo a palmo la zona per trovare Noviello. L'auto del medico in pensione è stata trovata in località Portella, una zona alta del paese da cui forse l'anziano potrebbe essersi partito a piedi, per andare in cerca di funghi.

Appelli sui social, ricerche tra boschi e montagne

Una ipotesi che ha fatto subito indirizzare le ricerche in alta quota. Su richiesta dei Carabinieri di Monteforte Irpino (AV) sul posto sono arrivati anche gli uomini del Soccorso alpino e speleologico della Campania, quelli del soccorso alpino della finanza di Sant'Angelo dei Lombardi. L’auto è stata ritrovata in località Portella ma del medico nessuna traccia. La comunità montefortese sta prendendo parte attivamente alle ricerche, anche diffondendo sul web e sui social la foto del professionista in pensione.