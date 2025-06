"Un boato nella notte, il panico e i banditi in fuga, Montemarano sotto choc" Assalto al bancomat. Il sindaco Palmieri mostra la corsa di un'auto rilevata dalla videosorveglianza

Il sindaco di Montemarano Beniamino Palmieri racconta la notte di terrore appena vissuta nel suo comune, dove c'è stato un assalto al bancomat. Il primo cittadino pubblica sui social un frame della videosorveglianza, che mostrerebbe un'auto sospetta in fuga, dopo l'esplosione avvenuta intorno alle ore 4. "Un forte boato alle 04:00 di questa mattina ha gettato nel panico la mia Comunità. Un gruppo di malviventi ha fatto saltare in aria il bancomat in via San Francesco, non riuscendo, tuttavia, a portare via il denaro. Il nostro sistema di videosorveglianza comunale ha rilevato il transito dell’auto utilizzata per l’operazione. Abbiamo messo a disposizione le nostre immagini alle forze dell’ordine per le relative indagini. Un caro abbraccio a quanti si sono molto spaventati, soprattutto ai più piccoli, ancora provati dall’evento di questa notte".