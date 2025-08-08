Poste chiuse a Montecalvo Irpino dopo il raid: protestano anziani ed emigranti Poste italiane in una nota rassicura i cittadini

Anziani ed emigranti protestano a Montecalvo Irpino per la chiusura dell'ufficio postale dopo il furto con esplosivo avvenuto lo scorso 29 luglio che ha messo letteralmente in ginocchio la popolazione. Una situazione davvero difficile per la popolazione della Valle del Miscano.

Lo stesso dramma pesantissimo che sta interessando i vari comuni nelle aree interne colpiti dalla criminalità sempre più spietata.

Servizi essenziali che vengono a mancare fino a costringere gli abitanti, per lo più persone anziane, spesso sole e non munite di auto a spostarsi anche fuori provincia con il supporto di familiari e volontari nel beneventano addirittura come nel caso di Montecalvo o ad Ariano Irpino.

Poste italiane intanto attraverso una nota, fa sapere: "di aver disposto la sospensione delle attività presso l’ufficio postale di Montecalvo Irpino a tutela dell’incolumità dei dipendenti e del pubblico, in accordo con quanto stabilito alla luce dei sopralluoghi svolti sul sito a seguito dell’episodio. Scusandosi per il disagio, l’azienda, anch’essa danneggiata dall’evento, rassicura i cittadini e informa di avere avviato tutte le procedure necessarie per il ripristino dell’ufficio e per la riapertura dello stesso in piena sicurezza".