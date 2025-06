"A chi figli e a chi figliastri: questa è la Provincia "matrigna" di Avellino" Da Montecalvo Irpino, l'indignazione del consigliere comunale Carlo Pizzillo

"Senza nessuno spirito di polemica, ma sola per porre all’attenzione della collettività come, ancora una volta, la provincia di Avellino abbia certificato che Montecalvo, e l’intera valle del Miscano, sia figliastra". E' quanto scrive in una nota il consigliere comunale di Montecalvo Irpino Carlo Pizzillo.

Il disappunto

"Nonostante le diverse segnalazioni, i frequenti incidenti stradali che continuamente si verificano sulla 414 che si percorre tra Ariano e Montecalvo, come più volte documentato da ottopagine clicca qui per leggere, la nostra amministrazione provincia (matrigna), nell’ultimo riparto di 14 milioni per le strade provinciali, ha pensato bene di destinare a quella che ormai è una mulattiere la somma di € 0,0000.

Credo che la misura sia colma e che il cambio di provincia vada preso in considerazione sia per la vicinanza a Benevento con cui abbiamo molte più affinità e servizi (facciamo parte della diocesi di Benevento, il tribunale di riferimento è quello di Benevento). Mi auguro che venga avviata una riflessione comune, sulla questione da parte dell’amministrazione del consiglio comunale e dell’intera comunità". Un tratto quello in questione da anni totalmente dimenticato e diventato terra di nessuno.