Ascensore negato ad Ariano: impianto riparato, manca la verifica straordinaria Verso la risoluzione definitiva il caso di Barbara, la donna invalida e ammalata nel rione Martiri

E' prevista tra mercoledì e giovedì prossimo la verifica straordinaria dell'ascensore che da due anni sta rendendo particolarmente difficile la vita di una donna ammalata e invalida, all'ultimo piano di una palazzina comunale nel quartiere Martiri vecchi in cui risiede.

Sembra quasi una coincidenza o un destino che questo amaro capitolo debba concludersi forse in concomitanza con la ricorrenza di Santa Barbara, giorno in cui oltre a festeggiare l'onomastico, la 73enne potrebbe finalmente veder riconosciuto un proprio diritto.

Il 6 ottobre scorso, quasi due mesi fa, il primo disperato appello. Clicca qui per rileggerlo. Una vicenda finita sotto i riflettori nazionali con l'intervento della nota trasmissione La vita in diretta per ben due giorni consecutivi. Sul posto l'ottima l'inviata Tatiana Bellizzi.

Sono seguiti poi una serie di sopralluoghi tecnici da parte del comune insieme al sindaco Enrico Franza.

Dopo le varie verifiche tecniche la ditta Ceima ascensori di Benevento, per la verità molto professionale e competente ha provveduto alla riparazione del guasto.

L'attenzione dell'area tecnica del comune è stata altissima e costante. Nel frattempo i residenti hanno stilato un contratto, l'affidamento d'incarico c'è, ma prima dell'avvio dell'esercizio c'è bisogno di una verifica straordinaria. Operazioni che Barbara ha assistito in silenzio e come sempre con grande compostezza, nonostante l'indignazione e le sue precarie condizioni di salute.

Ce la faremo a chiudere questo caiotolo infinito e snervante prima dell'Immacolata e dell'inverno pieno?