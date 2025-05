Comune, a Nargi servono 17 consiglieri: due ipotesi per superare la crisi Avellino, le ipotesi: pace con i festiani o intesa e collaborazione con Moderati e parte del Pd

L'obiettivo è di raggiungere 17 consiglieri, quelli necessari per governare o sarà tempo di ritorno alle urne. Cerca strade anti-crisi il sindaco di Avellino, Laura Nargi, al lavoro per ricostruirsi la giunta. Dopo le dimissioni di 4 festiani, Giuseppe Giacobbe, Antonio Genovese, Negrone e Marianna Mazza, per la revoca di altri tre colleghi dello stesso schieramento da parte della sindaca Jessica Tommasetta, Spiniello e Monica Spiezia, la crisi corre tra i banchi dell'assise, dopo mesi di tensioni tutte interne alla maggioranza.

Nargi cerca coesione nella maggioranza

I fedelissimi del sindaco Nargi da un lato, il plotone dei festiani fedelissimi all'ex primo cittadino dall'altro, dividono uno scenario corroso, di una maggioranza che fatica a governare. Intanto la prima mossa di Nargi è proprio quella di provare a riassettare l'intesa nella sua maggioranza, una coesione da trovare in tempi record, per raggiungere l'obiettivo necessario di 17 consiglieri, per riuscire a governare.

I dem e i moderati

Restano alla finestra i tre moderati del Patto di Civico: Giacobbe, Melillo e Trezza, dopo aver accordato fiducia al sindaco con voto favorevole al Bilancio. Sembrano meno aspri i toni delle ultime ore di alcuni Dem come Enza Ambrosone, Luca Cipriano, Ettore Iacovacci e Nicola Giordano che, pur smentendo un possibile dialogo con il sindaco, sembrano essere stati meno severi nei commenti delle ultime ore.

Nargi sola con Bilotta e Scaletti in giunta

Intanto Nargi è rimasta al governo con soli due assessori, il delegato alle Enanze Alessandro Scaletti, unico dei tecnici della prima fase sopravvissuto al rimpastone di gennaio, e il responsabile del commercio, Alberto Bilotta, eletto nella Ela di "SiAmo Avellino".