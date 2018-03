Mediofondo Primavera, il 22 aprile si avvicina Partenza e arrivo ad Ariano Irpino per una gara di 101 km che promette spettacolo

Si chiama Mediofondo Primavera e non ha temuto la coda d’inverno di questi ultimi giorni: freddo e neve non hanno ostacolato l’operato degli organizzatori verso la seconda edizione in data domenica 22 aprile per la validità di prova del Centro Italia Tour. Attraverso questa manifestazione vengono promosse tutte le potenzialità del territorio dell’Irpinia ricco di risorse paesaggistiche, culturali e gastronomiche con la promozione turistica portatrice di benessere per il movimento ciclistico locale e non solo.

Una mediofondo che richiede tanti sacrifici e dedizione da parte degli organizzatori su un percorso di 101 chilometri con dislivello di 1700 metri a cavallo tra i confini di Campania e Puglia e il coinvolgimento dei territori comunali di Ariano Irpino, Montaguto, Orsara di Puglia e Savignano Irpino. Ariano Irpino è confermata sede di partenza (campo sportivo) e di arrivo (Piazza Plebiscito) con il cuore pulsante della manifestazione nei pressi del centro cittadino e della panoramica e spaziosa villa comunale.

Venerdì 31 marzo è il giorno della scadenza a quota agevolata di 25 euro e 30 euro fino al 18 aprile. Chi è abbonato al Centro Italia Tour può ancora usufruire di una scontistica sui prezzi sopracitati.