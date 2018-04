La Mediofondo Primavera apre la stagione 2018 Il 22 ad Ariano Irpino appuntamento per tutti gli appassionati di ciclismo

Anche quest’anno la Mediofondo Primavera del 22 aprile ad Ariano Irpino è annoverata tra i circuiti ciclistici di gran richiamo del Centro-Sud Italia: su tutti il Centro Italia Tour che continua a rappresentare l’essenza della base del ciclismo amatoriale nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Lazio e Abruzzo, aprendo di fatto la nuova stagione dopo il doppio stop tra febbraio e marzo della Granfondo Palmiro Masciarelli in terra abruzzese.

La manifestazione, valevole anche per il Giro Regioni d’Italia Csain, vuole rendere merito al dinamismo del comitato organizzatore della Speedarrow Ciclismo, capace di venire incontro alle esigenze dei ciclisti e degli addetti ai lavori puntando maggiormente l’attenzione sulla sicurezza (in corso alcuni lavori di rifacimento del manto stradale), sul dopo gara (pasta party ricco di prelibatezze locali e sontuose premiazioni) e sull’organizzazione delle griglie di partenza (azzurra per le donne, gli ospiti e i diversamente abili; verde da 1 a 100 e gli abbonati del Centro Italia Tour; bianca da 101 a 350; rossa da 351 a salire) da rispettare tassativamente pena l’estromissione in classifica.

Il percorso è unico di 101 chilometri con dislivello di 1750 metri a cavallo tra i confini di Campania e Puglia e il coinvolgimento dei territori comunali di Ariano Irpino, Montaguto, Orsara di Puglia e Savignano Irpino.

Questa edizione si rivela un importante momento di promozione del ciclismo nel territorio dell’Irpinia e dell’Appennino Dauno con il supporto degli sponsor e delle istituzioni per una giornata di festa dello sport pedalando all’ombra del Tricolle.