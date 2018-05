Basket Club Irpinia, via ai play off con il sogno promozione Verso la prima sfida con il Promo BK Marigliano: domani alle 18 alla Palestra Comunale

di Carmine Quaglia

Dopo aver chiuso in testa il girone A della Serie D, il Basket Club Irpinia è pronto per i play off promozione. La squadra avellinese affronterà il Promo BK Marigliano, ottava forza del girone B, nel primo turno (serie al meglio delle 3 gare). Il primo appuntamento è fissato per domani, con palla a due alle 18, alla Palestra Comunale dello Stadio Partenio-Lombardi. Gara 2 si terrà a Marigliano giovedì alle 20.30, l'eventuale gara 3 è prevista per domenica 13 alle 17.30. Sarà anche la sfida tra i due migliori marcatori del torneo: il BC Irpinia può contare su Maurizio Ferrara che viaggia al ritmo di 21.3 punti di media, dall'altra parte ci sarà Andrea Cipollaro (17.2 a gara).

"'E' una grande occasione. - ha spiegato il vice-presidente del Basket Club Irpinia, Davide Bolognese - Abbiamo disputato una stagione eccellente che va oltre le aspettative e conclusa con 27 vittorie. Il nostro obiettivo è andare avanti il più possibile nella post season. Siamo consapevoli di dover affrontare team pronti alla battaglia a cominciare dal primo, da Marigliano. Nei play off tutto può succedere. I nostri giocatori di esperienza dovranno trascinarsi anche i giovani, i cestisti che per la prima volta giocheranno questo tipo di gare. Per cullare il sogno promozione - ha aggiunto Bolognese - la squadra avrà bisogno anche del massimo sostegno dei tifosi e degli appassionati. L'invito è per tutti, per riempire la Palestra Comunale nei play off sin da domani".