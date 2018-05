Sport Days, dal 1° giugno con la conferma al "Campo Coni" L'evento è stato presentato in mattinata nella sede Coni di Avellino

di Carmine Quaglia

Il mese di giugno è alle porte e, come consuetudine, ad Avellino è tempo di "Sport Days". La kermesse, giunta alla diciassettesima edizione, si confermerà nella sua sede naturale, il Campo Scuola Coni di via Tagliamento. Nei mesi scorsi, il Parco Manganelli era stato indicato come nuova location degli Sport Days. In tempi di record, invece, grazie all'impegno profuso dal Settore Forestazione dell'Amministrazione Provinciale di Avellino, e con l'appoggio del Comune, l'evento si conferma nell'impianto di atletica leggera: "E' la sede storica, in cui ci troviamo a nostro agio dovendo far disputare anche la trentaduesima edizione del Meeting di Atletica Leggera. - ha spiegato il delegato Coni Avellino, Giuseppe Saviano - Non dimentichiamo, all'interno del palinsesto, anche la giornata nazionale dello sport per il 3 giugno e, inoltre, ci sarà tanto volontariato. Il CSV è un nostro partner e sarà presente, ogni giorno, all'interno del Campo Coni con la sua associazione". Si comincia il primo giugno, venerdì. con l'inaugurazione. Il 13 giugno si terrà la nuova edizione del Meeting di Atletica, appuntamento storico per lo sport irpino.

"Nei 20 giorni saranno protagoniste tutta una serie di associazioni di volontariato che, tramite il CSV, hanno deciso di aderire. - ha spiegato Angela D'Amore dell'Irpinia Solidale CSV - Le associazioni avranno i propri spazi per poter fare le loro attività. In particolar modo, il 14 e il 15 giugno, il CSV ha la sua festa del volontariato. Ci sarà tutta una serie di attività che andranno dal calciobalilla umano ai gonfiabili per i bambini, quindi, attività più ludiche. In più non mancherà tutto ciò che è collegato con il volontariato, ovvero laboratori, attività di protezione civile, tutto ciò che ha a che fare con il mondo del volontariato a 360 gradi".

