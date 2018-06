Il BC Irpinia vince e sogna l'accesso alla Serie C Gold Vittoria in Gara 1 al PalaDelMauro con un'ottima cornice di pubblico

di Carmine Quaglia

In un PalaDelMauro con la tribuna Terminio gremita tra la gradinata inferiore e superiore, il Basket Club Irpinia vince Gara 1 della finale promozione contro la Miwa Cestistica Benevento con il risultato di 71-61 e va sull'1-0 nella serie al meglio delle 3 sfide. Giovedì sera, al PalaParente, la squadra allenata da coach Luca Iannaccone scenderà in campo per il match point con il doppio balzo (dalla Serie D alla Serie C Gold) in palio. Spalle al muro, invece, il roster di coach Bruno Annechiarico, costretto a vincere Gara 2 per portare tutto alla "bella", a Gara 3, eventualmente in programma domenica prossima al PalaDelMauro. L'impianto sportivo avellinese, casa della Scandone, ha regalato davvero un'ottima cornice di pubblico per l'evento. Il match è stato seguito anche dall'ex coach della Sidigas Avellino, Stefano Sacripanti. Ultime ore in Irpinia per il tecnico brianzolo che appare pronto a guidare la Fiat Torino nella prossima stagione.

Serie A2 - Alle 20.30 sarà tempo di Gara 4 per la Fortitudo Consultinvest Bologna di Gianmarco Pozzecco e la Junior Casale Monferrato dell'avellinese Marco Ramondino. Dopo il 2-0 firmato in casa dal roster allenato dall'irpino, la Effe ha risposto con decisione. In Gara 3, al PalaDozza, la squadra felsinea ha vinto con il risultato di 79-45. Casale è chiamata alla risposta e ripartirà comunque dal vantaggio maturato tra le mura amiche. Secondo match point per i ragazzi di Ramondino. La Fortitudo proverà a spedire tutto nell'eventuale bella del PalaFerraris.