Alle 18 BC Irpinia - Miwa Benevento: in palio c'è la C Gold La "bella" per assegnare il pass che vale il doppio balzo: grande appuntamento al PalaDelMauro

di Carmine Quaglia

Dalla vittoria del Basket Club Irpinia in Gara 1 (71-61) alla risposta della Miwa Benevento in Gara 2 (71-75): l'accesso alla Serie C Gold sarà deciso con Gara 3, la "bella" in programma alle 18. Grande appuntamento al PalaDelMauro tra la squadra avellinese, allenata da coach Luca Iannaccone, e quella sannita, guidata in panchina da Bruno Annechiarico. Il Basket Club tornerà in campo per trasformare il rimpianto di non aver sfruttato il vantaggio maturato al 20' di Gara 2 (+9 all'intervallo lungo al PalaParente) in carica positiva tornando dinanzi al pubblico di casa e rientrando al PalaDelMauro che può risultare fattore nella serie di finale play off. La Cestistica, invece, proverà a determinare continuità rispetto al secondo atto, vinto con fatica, di rimonta dopo un ottimo inizio e il contraccolpo registrato nel corso del primo tempo. Cresce l'attesa nell'ambiente irpino che, chiusa la stagione della Sidigas Avellino, sta seguendo con particolare attenzione e trasporto le gesta dei ragazzi allenati da Iannaccone, vogliosi di regalare alla città un ritorno storico nell'elite della Serie C andando oltre il risultato primario, già conseguito, ovvero la promozione in C Silver.