Il sogno è realtà: Basket Club Irpinia promosso in C Gold La squadra avellinese vince Gara 3 contro la Cestistica Benevento: finale di 68-59

di Carmine Quaglia

Il Basket Club Irpinia firma il doppio balzo. Dalla Serie D la squadra avellinese vola in Serie C Gold. Vittoria per il roster allenato da coach Luca Iannaccone contro la Miwa Energia Cestistica Benevento con il risultato di 68-59 in Gara 3, nella "bella" della finale promozione. In un PalaDelMauro che presenta il pubblico delle grandi occasioni in Tribuna Terminio, i sanniti di coach Bruno Annechiarico parte fortissimo con il parziale di 17-26. La risposta del BC Irpinia arriva nella seconda frazione: si va all'intervallo con il risultato di 33-34 e tutto in gioco nella ripresa. La posta in palio è altissima, intensità e carica da una parte e dall'altra con un'espulsione a limitare le rotazioni dei padroni di casa che superano di forza e con attenzione gli ostacoli nel match (55-51 al 30'). La Cestistica crolla nell'ultima frazione con soli 8 punti realizzati. Gestione per il Basket Club che ne realizza 13 e chiude il match con il +9, il divario che sigilla un pass storico per la squadra irpina. Finale di 68-59 e Avellino può festeggiare l'accesso alla Serie C Gold.

