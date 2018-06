Karate, ai campionati del mondo gli irpini Donadio e Novaco Grande orgoglio per i due atleti.

Grande risultato per i due atleti irpini Carmine Donadio e Francesco Novaco che indosseranno l'azzurro della nazionale al campionato del mondo wukf (World Union of Karate-do Federations). Per Donadio si tratta del terzo mondiale, sia come competizione in squadra che in singolo, mentre Novaco è al suo esordio nella categoria "+80" specialità kumite. Lunedì a Dundee, in Scozia, inizierà l'avventura dei due atleti Cesam, centro educativo di studi di arti marziali, guidati dal sensei Fattorello. Sono attesi tremila atleti fra i migliori del mondo in una cornice suggestiva. Un grande risultato per l'irpinia e proprio per il team Cesam.