Futsal, Irpinia in festa: Sandro Abate promossa in Serie A Dopo Napoli e Eboli un'altra campana nella massima Serie dal calcio a 5 nazionale

La Sandro Abate, formazione di futsal di Avellino, festeggia la promozione in Serie A. Per la seconda stagione consecutiva, il salto di categoria arriva attraverso i playoff: lo scorso anno in Serie B, quest’anno in Serie A2. Dopo il 2-2 maturato nella gara di andata, a Rossano, la formazione allenata da Vinicio Comella si è imposta con il risultato finale di 7-3 (2-1 all'intervallo), sui calabresi della Real Rogit, al PalaAcone di Pratola Serra. Marcatori tra le file dei padroni di casa Victor Mello, autore di un poker; Fantacele, con una doppietta e De Crescenzo. Festa doppia per gli irpini, che raggiunto Eboli e Napoli in massima Serie, al termine di una stagione impreziosita anche dal successo in Coppa Italia dello scorso 16 marzo.

Fonte: divisionecalcioa5.it