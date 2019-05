Sport Days, tutto pronto per l'edizione 2019 Meeting di atletica a settembre per l'indisponibilità del Campo Scuola Coni

Da sabato, primo giugno, riecco Sport Days. Edizione numero 18 per la kermesse organizzata dal Coni Avellino con tante associazioni al seguito e che, per l'estate 2019, cambia location. Il Parco Manganelli sarà teatro delle iniziative: "E' un luogo adatto ad ospitare le famiglie. Purtroppo molti non la pensano così, ma secondo me è un errore. - ha spiegato il delegato Coni provinciale di Avellino, Giuseppe Saviano - All'interno del parco si può trovare lo splendore della vegetazione. Abbiamo "incaricato", chiesto all'Istituto Tecnico Agrario di fare un censimento della situazione del Parco Manganelli da illustrare poi agli alunni delle nostre scuole".

Vista l'indisponibilità del Campo Scuola Coni di via Tagliamento, il meeting di Atletica - appuntamento fisso del programma gare - si terrà a settembre sulla pista del capoluogo. Tante attività che si confermano nel corso dell'evento: "Un Parco Manganelli rinnovato. E' stato difficile lavorare in quel contesto. Ci rivolgiamo all'area vasta per l'edizione 2019".