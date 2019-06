"Sport Days", una marea umana: via alla diciottesima edizione Parco Mangelli colorato dalle associazioni sportive. La soddisfazione di Saviano, Priolo e Tirone

Una marea umana ha inondato le strade di Avellino per l'inizio della diciottesima edizione di “Sport Days”. Dalla Prefettura a Parco Manganelli, associazioni sportive, e non solo, hanno dato inizio a un nuovo capitolo della kermesse estiva, ideata e portata avanti, negli anni, dal delegato provinciale del Coni Avellino, Giuseppe Saviano. Ad accogliere il corteo, le istituzioni cittadine. Dopo la benedizione del monsignor Vincenzo De Stefano, vicario del vescovo Arturo Aiello, parola al commissario straordinario, Giuseppe Priolo, che ha esaltato il legame della città con lo sport. Con il campo Coni reso inutilizzabile per effetto dei lavori in vista delle prossime Universiadi, cambia la location, portata a nuova luce per l'evento, per la quale ha avuto parole d'elogio il Prefetto di Avellino, Maria Tirone. Gran finale con l'inno di Mameli eseguito dalla fanfara dei Carabinieri. Gli “Sport Days” sono tornati.

Clicca sul pulsante "play", al centro della foto in apertura, con le immagini del corteo della diciottesima edizione di "Sport Days" e le interviste integrali al delegato provinciale del Coni Avellino, Giuseppe Saviano; al commissario straordinario del Comune di Avellino, Giuseppe Priolo e al Prefetto di Avellino, Maria Tirone.