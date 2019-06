Universiadi, l'Irpinia c'è e Rosilino fa canestro al DelMauro Conferenza stampa in Provincia con il campione olimpico. La fiaccola partirà da Montevergine

Si è tenuta questa mattina, nella sala Grasso della Provincia di Avellino, la conferenza stampa di presentazione e aggiornamento del programma ufficiale dell'Universiade 2019, inerente alle attività che si svolgeranno ad Avellino e Ariano Irpino. A tracciare il punto sulla situazione, Vincenzo Maria Genovese, direttore games services della kermesse intercontinentale. Svelati i nomi dei tedofori irpini, tra questi figurano i pugili Carmine Tommasone e Agostino Cardamone, e un pezzo di storia del calcio biancoverde, campano e nazionale: Nando De Napoli. Il delegato Aru, Bruno Iovino, ha rivendicato con orgoglio di aver contribuito a far partire la fiaccola dal capoluogo irpino, dalla suggestiva location di Montevergine: appuntamento il 22 giugno prossimo. Ospite d'eccezione, al tavolo con il presidente della provincia, Domenico Biancardi, l'assessore provinciale e neo-sindaco di Montoro, Girolamo Giaquinto; il sub-commissario del Comune di Avellino, Silvana D'Agostino e Bruno Campanile, head of city services for venue, uno degli ambasciatori delle Universiadi 2019: il campione olimpico Massimiliano Rosolino, che ha rimarcato il valore degli atleti in gara e, a fine conferenza, ha fatto un salto al DelMauro, che sarà sede della finale di basket. Anche sottocanestro, la leggenda del nuoto tricolore ha dimostrato di cavarsela davvero bene andando a canestro sotto la Curva Sud.

A breve il video con le interviste integrali a Vincenzo Maria Genovese, Bruno Iovino e Massimiliano Rosolino, con le immagini del campione olimpico al PalaDelMauro.