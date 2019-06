Pesistica: ancora una vittoria per la Mancini di Ariano Campioni nazionali di Gss di pesistica

Campionati nazionali di pesistica. Su circa 2000 ragazzi di tutta Italia i i ragazzi della Mancini salgono sul podio al primo posto per ben tre categorie:

Cadetti:

Michelangelo De Donato, Tommaso Urti, Michael Iuspa, Alessandro Gazzella Francesco Grasso, Paolo Vitillo Cadette: Chiara Giorgione, Raffarlla Colella, , Gilda Colella Aurora Ferrara,,Jasmine Scauzillo, Fatima Corsano.

Ragazzi:

Gherard Belloccio, Davide D'Orlando, Pietro Pompa, Giuseppe Mainiero, Marco Vigilante, Simone Scaperrotta.

Al secondo posto la categoria ragazze

Michela Castello. Alessia Guardabascio. Fatima Vitillo, Francesca Frungillo, Mariachiara Chianca, Gaya Lo Conte.

Soddisfatta e felice Concetta Ricci: "Una felicità che va al di là della vittoria perché per raggiungerla c'è stato bisogno di allenament costanti da parte dei ragazzi e quindi significa che si é sviluppato in loro lo spirito di sacrificio e fortificato il carattere, aumentando la stima Un ringraziamento di cuore alla Royal GymM, ad Antonio Di Rubbo e alla Fipe Campania con il presidente Davide Pontoriere per la loro collaborazione. A conclusione di questo anno scolastico sportivo connotato da difficoltà, ma soprattutto da importanti riconoscimenti e da risultati lusinghieri, voglio trasmettere il mio personale, affettuoso saluto e ringraziamento al dirigente scolastico Massimiliano Bosco, a tutti i genitori degli alunni, che hanno dedicato alla vita della scuola tempo, partecipazione ed energie. e ai miei carissimi piccoli grandi atleti."