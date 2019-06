Volley FSSI, Italia campione d'Europa con l'irpina Solimene La nazionale italiana del volley femminile sorde batte la Polonia con un secco 3-0

L'Italia della pallavolo femminile sorde si è laureata campione d'Europa. Grande gioia anche per l'irpina Serena Solimene, giocatrice della nazionale allenata da coach Alessandra Campedelli. Solo un set perso in un tutto il torneo, nella gara d'esordio contro la Polonia. L'Italia conquista una medaglia dopo 8 anni, la prima d'oro della storia per le azzurre: 62 per cento in ricezione, 22 i punti di Alice Tornat, ottima regia di Claudia Gennaro e 13 muri.

"È un’emozione impossibile da spiegare, ho aspettato dodici anni per conquistare questa medaglia d’oro. - ha spiegato Gennaro - Oggi abbiamo dimostrato che siamo una bellissima squadra, abbiamo giocato molto bene dall’inizio alla fine. Abbiamo seguito quello che ci ha detto Alessandra, la nostra allenatrice, e siamo riuscite a vincere questa medaglia che è una cosa immensa". "Ho chiesto alle ragazze due cose: prestare attenzione fino all’ultimo punto e di avere coraggio. - ha aggiunto l'allenatrice Campedelli - Hanno avuto la pazienza di aspettare, hanno scelto i momenti giusti in cui si potevano fare dei break e i momenti in cui, invece, stare in attesa. E sono state bravissime a lavorare in campo e a giocare fino alla fine.