Universiadi, è conto alla rovescia: ecco il programma Partenza alle 15 dal santuario di Montevergine, in città una serie di eventi a fare da cornice

A seguito delle riunioni del comitato istituzionale per la promozione di eventi a corollario delle gare dell'Universiade 2019, in occasione dell'arrivo della fiaccola ad Avellino, previsto per le ore 18, in Corso Vittorio Emanuele, dinanzi alla Prefettura di Avellino, e proveniente da Montevergine (da dove partirà alle 15 seguendo il programma, con annesse soste, preannunciato ieri dal delegato Aru Bruno Iovino, ndr) è stato definito il seguente programma di iniziative che faranno da cornice all'appuntamento: dalle ore 17 esibizione del gruppo “Montemaranese” a cura dell'Unpli Avellino e corteo storico del gruppo “Sacre Spine” di Ariano Irpino, che accompagneranno il percorso della torcia; lungo Corso Vittorio Emanuele sono state organizzate delle dimostrazioni di varie discipline sportive da parte di singoli gruppi coordinati dal Coni Provinciale: gli stessi si collocheranno dinanzi alla Villa Comunale; dalle ore 20,30 è previsto il concerto del pianista Antonio Gomena nell'auditorium della Camera di Commercio, in piazza Doumo ad Avellino, con degustazione di prodotti tipici irpini.

La funicolare sarà in funzione dalle 12,30 alle 17,30.

Dal pomeriggio e per l'intera serata resterà aperto il museo dell'ex Carcere Borbonico in via Dalmazia ad Avellino.