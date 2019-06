FOTO | Universiadi, via alla staffetta della torcia in Irpinia Nove tedofori sul percorso dal Santuario di Montervergine al capoluogo di provincia

Ecco il saluto tra l'Abate del Santuario di Montevergine, Riccardo Luca Guariglia, e il commissario straordinario, Gianluca Basile. Via alla staffetta della torcia delle Universiadi in Irpinia. Un percorso con i tedofori, in rappresentanza dello sport della provincia di Avellino, Carmine Tommasone, Agostino Cardamone, Natalia Trunfio, Cristian Ferrara, Giuseppe Colantuono, Francesco Romano, Erminio Pilunni e Giuseppe Vitale.

Segui gli aggiornamenti su ottopagine.it e su ottochannel.tv