Universiadi, villaggio atleti al Campo Coni di Avellino Iovino: "Era doverosa la riapertura della struttura e ci siamo riusciti"

Il Campo Coni sarà villaggio Universiadi. Sarà punto di riferimento per gli atleti nel corso dell'evento internazionale che coinvolge tutta la Campania. Presentazione in conferenza al Circolo della Stampa di Avellino con il delegato Aru, Bruno Iovino: "Siamo arrivati al punto giusto grazie all'impegno del commissario straordinario Universiadi, Gianluca Basile. - ha spiegato Iovino - C'è stato un vero rapporto di collaborazione con il Coni, con le istituzioni: tutte le sinergie. L'evento straordinario ci ha messo in moto ancora di più è stato l'arrivo della fiaccola in città. Ringrazio pubblicamente tutti. E' stato un evento eccezionale. Era doveroso insistere per l'apertura del Campo Coni e ci siamo riusciti".

Al fianco di Iovino c'erano il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, il delegato Coni provinciale, Giuseppe Saviano e il direttore game service delle Universiadi, l'architetto Vincenzo Maria Genovese. Il Campo Coni, dopo il restyling, merita la giusta attenzione da parte dei cittadini e ospiterà giorni extra degli Sport Days, tenuti quest'anno al Parco Manganelli: "Dovremo utilizzarlo in un certo modo. Per costruire ci vuole tempo, per distruggere ci vuole poco. La struttura deve rimanere in un certo modo con garanzia per tutti".