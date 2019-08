Basket Club Irpinia, nuovo annuncio: la conferma di Ferrara Il presidente Cardillo: "È il nostro punto di riferimento e nostro uomo di fiducia"

Il Basket Club Irpinia ha ufficializzato la conferma di Maurizio Ferrara. Il playmaker avellinese ha rinnovato con la società del presidente Carmine Cardillo, al lavoro per la seconda stagione consecutiva in Serie C Gold. "Classe ‘86, inizia la sua attività cestistica con la Scuola basket Vito Lepore. - si legge nella nota del BC Irpinia - Un curriculum di tutto rispetto, tra professionismo e semi-professionismo, vanta presenze in tutte le categorie dalla serie A1 alla D. Al Basket Club Irpinia arriva nell’estate 2016 e con cui raggiunge la fantastica promozione in serie C Gold".

“Maurizio è il nostro punto di riferimento e nostro uomo di fiducia. - ha affermato Cardillo - Dall’esperienza e dalle doti eccezionali, è ormai parte di noi. Averlo in squadra significa avere un “maestro” per i giovani che si affacciano a queste categorie. Conosce bene la piazza, l'allenatore, la società ed il suo nuovo compagno Vincenzo Di Capua con cui ha disputato molti campionati con la stessa maglia".