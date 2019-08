Basket Club Irpinia, ingaggiato Vincenzo Cavalluzzo La società del presidente Cardillo annuncia l'arrivo del cestista beneventano, classe '91

Vincenzo Cavalluzzo è un nuovo giocatore del Basket Club Irpinia. Il cestista beneventano, classe '91, è stato avversario della società avellinese, nel percorso verso la Serie C Gold nella finale promozione del 2018, con la canotta della Cestistica Benevento, indossata anche nella scorsa stagione, chiusa con la media di 17 punti a gara in C. "Siamo davvero entusiasti dell'arrivo di Vincenzo, che abbiamo avvicinato anche negli anni precedenti. - ha affermato il dirigente del BC Irpinia, Vittorio Fiorentino - Si tratta di un atleta poliedrico, che siamo sicuri possa darci una grande mano sia a livello di esperienza che di efficacia. Un altro ragazzo serissimo che va a sposare il nostro ambizioso progetto".