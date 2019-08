Basket Club Irpinia, rinnovo per Fabio Iannicelli Il presidente Cardillo: "È un ragazzo che incarna i valori della nostra squadra"

Fabio Iannicelli sarà un giocatore del Basket Club Irpinia anche nella stagione 2019/2020, la seconda in Serie C Gold per la società avellinese. "Il Basket Club Irpinia è lieto di annunciare la riconferma del play/guardia Fabio Iannicelli classe ‘96. - si legge nel comunicato ufficiale del BC Irpinia - Avellinese doc, muove i primi passi nella Scuola Basket Vito Lepore per poi passare alla Scandone Avellino dove ha militato fino al 2015, giocando in dng e allenandosi anche con la prima squadra. La sua prima esperienza senior a Solofra all’età di 18 anni in serie D in cui, per tre anni consecutivi, ha sempre terminato la stagione in doppia cifra. Nel 2017 il passaggio al Basket Club Irpinia con cui raggiunge la C Gold"

“Nessun dubbio sulla sua riconferma, un ragazzo che incarna i valori della nostra squadra: giovane, avellinese, talentuoso, fedele ai colori bianco e verdi. - ha affermato il presidente del club, Carmine Cardillo - Ci tenevo molto alla sua riconferma. Stiamo lavorando duramente per formare un roster competitivo, per vivere un'altra stagione entusiasmante”.