Basket Club Irpinia, ufficiale la conferma di Terraglia Il presidente Cardillo: "Simbolo della nostra società. Vanto per tutti noi"

Ivan Terraglia giocherà per il Basket Club Irpinia anche nella stagione 2019/2020. Il classe '97 rinnova con la società avellinese, partecipante alla Serie C Gold e potenzialmente carta utile per la conferma in Serie B della città di Avellino, anche se il futuro della Scandone è legato alla fideiussione (da 40mila euro) da presentare entro il 2 settembre. Intanto, il roster del club del presidente, Carmine Cardillo, va componendosi per la C: "Ivan è ormai simbolo della nostra società. - ha affermato il massimo dirigente del BC Irpinia - Con noi dalla nascita del Basket Club Irpinia, ha calcato tutti i campi dalla prima divisione sino alla promozione in C Gold. Averlo in squadra è motivo di vanto per tutti noi, ragazzo giovane, dai sani principi oltre ad essere un validissimo giocatore”.

La scheda di Ivan Terraglia: "Avellinese doc, muove i primi passi nella Scuola Basket Vito Lepore per poi passare nelle giovanili della Libero Basket Avellino. Nel 2013 il passaggio alla Scandone Avellino dove ha militato fino al 2015 giocando anche in dng prima di accasarsi al Basket Club Irpinia. Protagonista di tutti i campionati bianco verdi, ha vissuto le promozioni dalla prima divisione alla C Gold".