Sandro Abate, è Marcelo Batista il nuovo allenatore Il tecnico verdeoro: "Felice di iniziare questo nuovo progetto in una società ambiziosa"

Dopo l'esonero di Ivan Oranges, la guida tecnica della Sandro Abate Avellino è stata affidata a Marcelo Batista. Di origini brasiliane, nella sua carriera Batista ha allenato, tra le altre, Lazio e Real Rieti. Il nuovo mister del club irpino, si metterà in volo nelle prossime ore dal Brasile per raggiungere la squadra già nella giornata di domenica. "Sono felice di iniziare questo nuovo progetto in una società ambiziosa. Mi metterò fin da subito a servizio della squadra. Sono convinto che troveremo un’immediata intesa col gruppo per lavorare nel migliore dei modi.” le prime dichiarazioni da allenatore degli irpini del trainers verdeoro.