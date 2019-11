Sandro Abate, Batista: "Sotto con Matera, non sarà facile" Il mister degli irpini: “Abbiamo tanto su cui lavorare, sopratutto nella fase difensiva”

Festeggiato il primo successo sulla panchina della Sandro Abate, ottenuto per effetto del 10-5 sulla Kaos Mantova, mister Marcelo Batista, ha presentato oggi in conferenza stampa la gara in programma domani, con calcio d'inizio alle 18, al PalaCercola, contro la CMB Signor Prestito Matera: “Nella scorsa gara, contro la Kaos Mantova, abbiamo cominciato male, ma siamo stati bravi a mantenere la calma e a ribaltare il match. Abbiamo sicuramente tanto da migliorare, soprattutto per ciò che concerne la fase difensiva. Abbiamo fatto dieci gol, ma ne abbiamo subìti cinque. Preferisco vincere una gara 5-0 non 10-5. A livello fisico i ragazzi sono messi molto bene, i miei complimenti al preparatore atletico. Li ho visti motivati, sanno che la gara di domani contro la Signor Prestito Matera è molto importante. Si tratta di un altro scontro diretto, con una squadra molto ben organizzata. Penso che la Serie A, a differenza di qualche anno fa, sia diventato un campionato molto equilibrato, si può vincere o perdere con chiunque. La rosa non è molto ampia, però ce la giochiamo con tutti. Chiaro che se c’è la possibilità di ampliarla non può farmi altro che piacere. Capitan Abate? Fa un po’ di tutto in squadra, è innamorato di questo sport ed è molto attaccato alla maglia.” ha dichiarato il tecnico brasiliano.