Ariano Irpino torna a splendere nel basket femminile Quarto posto nel girone sud della Serie A2, il ritorno delle ufitane ad alti livelli

Nel maggio 2015 sognava la promozione in Serie A1 La città di Ariano Irpino è tornata ad altissimi livelli nella pallacanestro femminile. Rientrata nel secondo livello del basket in rosa, la realtà ufitana vive nuovamente momenti di apoteosi cestistica. La Farmacia del Tricolle Basket Ariano Irpino è reduce dal successo, nel recupero di campionato, contro la Nico Basket. Sul parquet della squadra di Ponte Buggianese, le ufitane di coach William Orlando hanno sfoderato una prestazione super: 21 punti per Lucrezia Zanetti, 13 quelli di Carolina Scibelli e Valentina Fabbri. Quattro in doppia cifra (10 per Alice Sansalone): un dato che certifica la prova di squadra del gruppo del Tricolle, quarto in classifica (posto in condivisione con il Cus Cagliari), a -2 dalla coppia La Molisana Campobasso ed E-Work Faenza.

Ritmo da 6 vittorie e 3 sconfitte per il team arianese. La Virtus Basket è, di fatto, una certezza del secondo torneo femminile italiano. Ripartita nel 2016 dalla Serie B dopo la mancata iscrizione al campionato di A2, lo scorso maggio, Ariano ha potuto festeggiare il ritorno in A1 nella gara di ritorno della finale promozione in cui ha battuto Firenze. Nel prossimo weekend, la Farmacia del Tricolle osserverà un turno di riposo. Intanto, la Lega Basket Femminile ha comunicato il provvedimento disciplinare per Scibelli, squalificata per una gara "per aver colpito con un pugno alla schiena un'avversaria durante una fase di gioco, a seguito del quale veniva espulsa". È quanto si legge dalla nota della LBF. Ariano tornerà in campo domenica 15, quando tra le mura amiche ospiterà San Giovanni Valdarno per confermare l'ottimo momento e le certezze mostrate in questo avvio di stagione.

Foto: pagina ufficiale Virtus Basket Ariano Irpino