Sandro Abate, il report sulle condizioni di Molitierno Il portiere è rimasto vittima di un infortunio a una caviglia ieri, al PalaCercola, contro Pesaro

Strepitoso in più di una circostanza nel corso del big match contro i Campioni d'Italia in carica della Italservice Pesaro, stoico nel finale di partita quando è rimasto in campo nonostante fosse palesemente dolorante. Il portiere della Sandro Abate Avellino, Francesco Molitierno, è stato sottoposto a controlli medici che hanno evidenziato una distorsione a una caviglia, trattata con terapie specifiche. Gli esami cui è stato sottoposto l'estremo difensore del quintetto del capoluogo irpino e della Nazionale hanno escluso lesioni più gravi che si temevano nelle battute iniziali per le smorfie di dolore del numero 22; che hanno accompagnato il movimento innaturale della parte interessata. Doppia seduta terapica quotidiana: è questo il protocollo clinico che seguito anche nella giornata di domani. Venerdì, Molitierno proverà a poggiare a mettere sotto sforzo l'articolazione, nel corso della seduta di rifinitura che precederà la sfida casalinga contro il Rieti, in programma alle 20, al PalaCercola. Se non dovesse farcela a prendere parte al match, valido per la tredicesima giornata di Serie A, toccherà a Raffale Vitiello difendere i pali dei verdeazzurri.