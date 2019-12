Volley, Atripalda: "Uniti più che mai" Pallavolo, Serie B: cena e brindisi nel corso delle festività. Pronti alla ripresa del campionato

Prosegue il lavoro dell'Atripalda Volleyball, reduce dalla vittoria nel derby irpino con la Nuova GS Olimpica Avellino. Cena e brindisi per la società sabatina nei giorni delle festività natalizie. Squadra, staff tecnico e dirigenziale insieme: "Uniti più che mai verso un obiettivo comune". Questo il messaggio lanciato dall'Atripalda sui canali social. Dopo aver scherzato con il tecnico, Francesco Racaniello, sul panettone gustato in compagnia del direttore sportivo, Clemente Pesa, lo sguardo dei componenti del sodalizio è tornato ai prossimi impegni di campionato, in programma nel 2020.

Atripalda sfiderà la Leo Shoes Casarano: sarà la prima gara del nuovo anno solare, un appuntamento che può dire tanto nello sviluppo del torneo per i sabatini. Sarà match contro la terza forza del girone, con 21 punti all'attivo, a -2 dalla vetta. Il ritardo dell'Atripalda dai salentini è di otto lunghezze. Una vittoria può garantire un bel balzo in graduatoria agli uomini di Racaniello, per vivere in modo completamente diverso le gare successive, nel segno dell'obiettivo comune, rafforzato dalle parole espresse nella cena natalizia.