Basket, titolo A2 da Biella ad Avellino: weekend decisivo Biella tenterà le ultime chance di conferma, il progetto Pallacanestro Avellino attende fiducioso

Biella proverà fino alla fine a confermarsi in Serie A2, ma il tempo scorre. Il margine di manovra per la società piemontese diminuisce con il passare delle ore e la bocciatura dell'emendamento al decreto rilancio sul credito d'imposta per le sponsorizzazioni ha acuito le criticità di programmazione per il 2020/2021, non solo di Biella. Non sembrano bastare l'iniziativa legata ai tifosi e la ricerca di imprenditori, limitati nell'azione dall'impatto economico causato dall'emergenza covid.

Ed ecco riaccendersi l'asse, mai davvero interrotto, tra il Piemonte e l'Irpinia. Il progetto Pallacanestro Avellino è vivo più che mai e punta alla costituzione di un club di Serie A2 per la prossima stagione. Sguardo a Biella, ma non solo sullo scadere del mese di giugno ed è grande attesa per la seconda potenziale deadline tra il sodalizio rossoblu e la famiglia Sanfilippo, promotrice del neonato club e che avrebbe margine operativo per comporre l'organigramma e il roster. Il mercato cestistico è attivo, ma resta ampia la scelta dei giocatori, con gli organici dei campionati ancora in via di definizione.

Come presentato il primo luglio, il giorno 10 dovrebbe essere la data del nuovo contatto tra le parti con un weekend che potrebbe risultare decisivo per l'operazione. Avellino in A2 con un nuovo team appare come una pista percorribile.