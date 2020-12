Sandro Abate, a Pesaro per chiudere un cerchio Lo scorso 5 marzo l'inizio dell'incubo Covid, ora è caccia all'impresa

La Sandro Abate prosegue il suo mini tour de force. Conto alla rovescia per la seconda sfida in quattro gironi. Domani i verdeazzurri saranno impegnati in trasferta sul campo dei campioni d'Italia in carica dell'Italservice Pesaro. Al PalaNinoPizza, fischio d'inizio alle 20,30. Abate e compagni cercano l'impresa che varrebbe la quinta vittoria stagionale nel campionato di Serie A, dopo il pareggio beffa dello scorso martedì al PalaDelMauro contro il Padova. La compagine marchigiana, è appaiata in classifica, a quota 14 punti, con il quintetto del capoluogo irpino, ma ha due partite in meno: i biancorossi devono, infatti, recuperare la gara contro il Real San Giuseppe, rinviata a causa della positività al Covid-19 di alcuni calcettisti della squadra campana, e quella contro il Catania, a causa dello stop imposto dal regolamento Federale, successivo al loro rientro in Italia dalla gara di Champions in Montenegro contro il Titograd. Lo scorso anno, a causa dello stop al campionato per la pandemia, si giocò solo la gara di andata, che, al momento, è l'unico precedente tra le due compagini. Al PalaCercola finì 5-5 per effetto delle reti di Fantecele, Menezguez, Dian Luka e il bis di Abdala per gli irpini, e le firme di Salas e le doppiette di Borruto e di Padilha per il roster allenato da Colini.

Foto: pagina Facebook Asd Sandro Abate Five Soccer