La Sandro Abate scivola al quinto posto, via al rush finale Padova sale a +2, venerdì la sfida in trasferta a Matera per blindare la posizione in classifica

Due partite alla fine della stagione regolare, la Sandro Abate le vivrà rincorrendo il quarto posto in classifica e difendendo il quinto. Dopo aver conquistato il pass per le Final Eight di Coppa Italia grazie alla vittoria contro la Cybertel Aniene (4-1), i verdeazzurri sono scivolati al quinto posto in classifica per effetto della vittoria per 4-1 della Syn-Bios Petrarca, contro il Real San Giuseppe, nella gara valida per il recupero della quindicesima giornata nel campionato di Serie A. I veneti, saliti a quota 39 punti, sono ora a +2 su Abate e compagni. Sono 3, invece, le lunghezze di vantaggio del quintetto avellinese sulla Signor Prestito CMB Matera. I lucani sono il prossimo avversari di turno, nella venticinquesima e penultima giornata, in programma venerdì con fischio d’inizio alle 20:30. In trasferta, gli uomini di Batista non possono sbagliare. Concentrazione massima all'alba del rush finale per ottenere il miglior piazzamento possibile in ottica playoff. All’andata finì 4-3.