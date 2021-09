Calendario Serie A Futsal, Abate: "Avremo bisogno della carica del pubblico" Le dichiarazioni del capitano verdeazzurro a 36 giorni dalla prima di campionato

Si avvicina il primo fischio d’inizio per la stagione 2021/22 della Serie A di futsal. La Sandro Abate, secondo il calendario pubblicato questa mattina, aprirà la sua stagione affrontando la neopromossa Olimpus Roma.

Dopo il tecnico Angelini, si sente la carica anche del capitano Massimo Abate: "Sarà una Serie A livellata verso l'alto, sarà un cammino difficile per tutte le squadre. La prima di campionato sarà un battesimo di fuoco perchè affronteremo una delle squadre più forti, avremo bisogno del nostro pubblico per far bene al Pala Del Mauro. Molto motivante la sequenza di gare che ci vedranno affrontare il Real San Giuseppe, il Napoli e l'Italservice Pesaro a metà girone di andata e di ritorno, dobbiamo arrivarci senza perdere terreno".